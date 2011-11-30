Януковича запросили до Росії
13:50, 30 листопада 2011Політика
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Дату "ще узгоджують"...
|Валентина МАТВІЄНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні на брифінгу в Києві голова Ради федерації Федеральних зборів РФ Валентина МАТВІЄНКО, відповідаючи на запитання про те, чи є якісь домовленості про візит В.ЯНУКОВИЧА до РФ.
В.МАТВІЄНКО підкреслила, що Президент України отримав запрошення відвідати Росію. «Дату буде узгоджено, як належить, по дипломатичних каналах», - сказала вона, додавши: «але таке запрошення Віктору Федоровичу було направлено».
За її словами, дата візиту «залежатиме від графіка Президента й домовленостей між керівниками наших держав».
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