Філарет роздав ордени опозиціонерам
За збереження Почаївської лаври
Глава Української православної церкви Київського патріархату Святійший Патріарх Філарет нагородив групу опозиційних діячів Орденами Святого Юрія Переможця за їхню діяльність із захисту українського православ’я, зокрема, в питанні збереження однієї з найбільших архітектурних перлин і духовних святинь українського народу - Свято-Успенської Почаївської лаври.
Зокрема, Орденом Святого Юрія Переможця нагороджені народні депутати України Тарас СТЕЦЬКІВ, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, депутат Тернопільської облради Степан БАРНА і заступник голови партії «Фронт Змін» Андрій ПИШНИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Т.СТЕЦЬКІВА.
За його словами, такі релігійні споруди як Почаївська лавра, Софія Київська, Києво-Печерська лавра та багато інших є надбанням українського народу. Вони мають бути у державній власності.
«Ми не могли допустити приватизації Московським патріархатом Почаївської лаври. Втративши одну святиню, згодом ми не встигли б і озирнутися, як всі наші святині поступово стали б чиєюсь приватною власністю, як то хотіли провладні депутати в даному випадку. Зважаючи на багатоконфесійність українського суспільства, єдиним виходом у цьому питанні є збереження такого роду святинь виключно у державній власності з наданням права тій чи іншій конфесії користуватись цими спорудами. Українські святині мають належати тільки українському народові, а українці повинні дати відсіч будь-яким зазіханням та непомірному апетитові Московського патріархату», - зазначив Т.СТЕЦЬКІВ.
Довідка УНІАН. Свято-Успенська Почаївська лавра - православний чоловічий монастир у Почаєві (Тернопільська область) зі статусом лаври. Найбільша православна святиня Волині й друга, після Києво-Печерської лаври, в Україні. За легендою, монастир заснували ченці Києво-Печерського монастиря, які втекли від нападу татар в 1240 році. Вперше згадується в документах в 1527 році.
29 травня 2001 року Кабінет міністрів оголосив комплекс пам’яток у містах Кременці та Почаєві Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним заповідником. На розпорядження Кабміну у 2002 році усі пам’ятки були передані із спільної власності громад Кременецького району у державну власність із внесенням до сфери управління Держбуду.
Однак у липні 2003 року, згідно з розпорядженням Кабміну Віктора ЯНУКОВИЧА, споруди Почаївської лаври було вилучено зі складу заповідника, а у листопаді відбулася передача лаври у безкоштовне користування представникам УПЦ МП, про що укладено угоду між Держбудом та Свято-Успенською Почаївською лаврою. Договір діє 49 років – до 1 січня 2052 року.
Із обранням нового складу Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року депутати ухвалили рішення про створення Тимчасової контрольної комісії щодо перевірки законності передачі храмового комплексу у Почаєві Українській православній церкві Московського патріархату, а також щодо дотримання Московським патріархатом земельного і міграційного законодавства України. Комісія виявила численні порушення українського законодавства.
Обласна рада двічі приймала звернення до влади щодо скасування рішення про передачу святині Московському патріархату та щодо повернення лаври до заповідника. В усіх випадках жодної реакції, як стверджують в облраді, не було.
6 вересня 2011 році у Верховній Раді України було зареєстровано проект закону про внесення змін до Закону України "Про Перелік пам`яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації" (щодо виключення із Переліку будівель Почаївської лаври) № 9105, який пізніше зусиллями опозиції був знятий з розгляду.