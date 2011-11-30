Філарет роздав ордени опозиціонерам

Глава Української православної церкви Київського патріархату Святійший Патріарх Філарет нагородив групу опозиційних діячів Орденами Святого Юрія Переможця за їхню діяльність із захисту українського православ’я, зокрема, в питанні збереження однієї з найбільших архітектурних перлин і духовних святинь українського народу - Свято-Успенської Почаївської лаври.

Зокрема, Орденом Святого Юрія Переможця нагороджені народні депутати України Тарас СТЕЦЬКІВ, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, депутат Тернопільської облради Степан БАРНА і заступник голови партії «Фронт Змін» Андрій ПИШНИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Т.СТЕЦЬКІВА.

За його словами, такі релігійні споруди як Почаївська лавра, Софія Київська, Києво-Печерська лавра та багато інших є надбанням українського народу. Вони мають бути у державній власності.

«Ми не могли допустити приватизації Московським патріархатом Почаївської лаври. Втративши одну святиню, згодом ми не встигли б і озирнутися, як всі наші святині поступово стали б чиєюсь приватною власністю, як то хотіли провладні депутати в даному випадку. Зважаючи на багатоконфесійність українського суспільства, єдиним виходом у цьому питанні є збереження такого роду святинь виключно у державній власності з наданням права тій чи іншій конфесії користуватись цими спорудами. Українські святині мають належати тільки українському народові, а українці повинні дати відсіч будь-яким зазіханням та непомірному апетитові Московського патріархату», - зазначив Т.СТЕЦЬКІВ.

Довідка УНІАН. Свято-Успенська Почаївська лавра - православний чоловічий монастир у Почаєві (Тернопільська область) зі статусом лаври. Найбільша православна святиня Волині й друга, після Києво-Печерської лаври, в Україні. За легендою, монастир заснували ченці Києво-Печерського монастиря, які втекли від нападу татар в 1240 році. Вперше згадується в документах в 1527 році.

29 травня 2001 року Кабінет міністрів оголосив комплекс пам’яток у містах Кременці та Почаєві Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним заповідником. На розпорядження Кабміну у 2002 році усі пам’ятки були передані із спільної власності громад Кременецького району у державну власність із внесенням до сфери управління Держбуду.

Однак у липні 2003 року, згідно з розпорядженням Кабміну Віктора ЯНУКОВИЧА, споруди Почаївської лаври було вилучено зі складу заповідника, а у листопаді відбулася передача лаври у безкоштовне користування представникам УПЦ МП, про що укладено угоду між Держбудом та Свято-Успенською Почаївською лаврою. Договір діє 49 років – до 1 січня 2052 року.

Із обранням нового складу Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року депутати ухвалили рішення про створення Тимчасової контрольної комісії щодо перевірки законності передачі храмового комплексу у Почаєві Українській православній церкві Московського патріархату, а також щодо дотримання Московським патріархатом земельного і міграційного законодавства України. Комісія виявила численні порушення українського законодавства.

Обласна рада двічі приймала звернення до влади щодо скасування рішення про передачу святині Московському патріархату та щодо повернення лаври до заповідника. В усіх випадках жодної реакції, як стверджують в облраді, не було.

6 вересня 2011 році у Верховній Раді України було зареєстровано проект закону про внесення змін до Закону України "Про Перелік пам`яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації" (щодо виключення із Переліку будівель Почаївської лаври) № 9105, який пізніше зусиллями опозиції був знятий з розгляду.