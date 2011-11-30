Губернатор Київщини нагородив своїх «нових помічників і радників»

Нагороджено переможців першого обласного конкурсу учнівської та студентської творчості «Я – Київщини гордість і надія!», у рамках якого понад 25 тисяч молодих людей випробували себе в номінаціях «літературна творчість», «живопис», «фотохудожник».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської облдержадміністрації, захід проводився за ініціативи губернатора Анатолія ПРИСЯЖНЮКА та обласної організації Партії регіонів.

Під час урочистого підбиття підсумків голова КОДА нагородив майже 100 переможців конкурсу. Номінанти отримали дипломи, сучасні ноутбуки, фотоапарати та інші цінні подарунки. Переможцям конкурсу також було вручено грошові премії.

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, конкурс дозволив зацікавити дітей і молодь вивчати історію рідного краю, традиції та культурні надбання Київщини та України.

«Ми прагнемо знайти та підтримати талановитих дітей, тож усі переможці конкурсу відтепер - наші нові помічники і радники. Обласна державна адміністрація, депутати обласної ради будуть всіляко їх підтримувати та сприяти розвитку їхнього таланту», - пообіцяв губернатор.