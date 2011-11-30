Президент Польщі захистив Сікорського перед опозицією

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ позитивно оцінив оголошені міністром закордонних справ Радославом СІКОРСЬКИМ 28 листопада у Берліні ідеї з реформування Європейського Союзу, спрямовані на посилення інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив сьогодні журналістам.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ назвав виступ міністра важливим і таким, що містить низку "потрібних та цікавих" пропозицій.

Водночас він відзначив, що варто було б їх виголошувати за кордоном після відповідної дискусії у Польщі.

"Тоді не буде аж таких сильних емоцій та, мабуть, (буде) більша користь з точки зору формування польської готовності до дискусії про принципи політики Польської держави у сфері євроінтеграції", - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що Німецьке товариство закордонної політики, де виступав Р.СІКОРСЬКИЙ, є дискусійним клубом, а не місцем ухвалення рішень.

Президент Польщі назвав "абсолютно перебільшеною" реакцію представників опозиції на слова міністра.

"Я переконаний, що у Польщі необхідна дискусія як між осередками влади, так і в першу чергу дискусія громадської думки", - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Р.СІКОРСЬКИЙ, який у понеділок виступав у Німецькому товаристві закордонної політики, закликав ФРН врятувати єврозону і стати лідером у питанні реформування ЄС, зауваживши, що в іншому випадку Євросоюзу загрожує розвал.

Ярослав КАЧИНСЬКИЙ та представники очолюваної ним опозиційної партії "Право і справедливість" заявили, що реалізація деяких викладених Р.СІКОРСЬКИМ тез призведе до обмеження сувернітету Польщі, зауваживши, що створення федерації на базі Євросоюзу суперечить польській Конституції.