Головін знає, кого варто обрати головою Верховного Суду

Голова Конституційного Суду України Анатолій Головін визнав, що йому пропонували перейти на роботу до Верховного Суду з перспективою обрання головою ВС. Втім, очільник КС вважає, що Верховний Суд має об’єднатися навколо одного з діючих суддів ВС.

Як відомо, закон дозволяє суддям Конституційного Суду обиратися суддями Верховного Суду, а зміни, внесені до закону «Про судоустрій і статус суддів», збільшили граничну кількість суддів ВС до 48. Тому для обрання Анатолія Головіна головою ВС є всі необхідні передумови.

На прохання газети «Закон і Бізнес» Головін так окреслив свою позицію щодо «виборчих» перспектив: «Так, дійсно, мені надходила пропозиція від групи суддів Верховного Суду перейти на роботу до Верховного Суду та виставити свою кандидатуру на посаду голови, – визнав він. – Але я вважаю головними у своїй діяльності послідовність та передбачуваність своїх дій як особи, що очолює єдиний орган конституційної юрисдикції.

Судді Верховного Суду України — це авторитетні та самодостатні люди. На моє переконання, вони повинні обрати собі голову виключно зі складу діючих суддів ВС».

Головін також зауважив, що об`єднання суддів Верховного Суду навколо одного з членів свого колективу посилить авторитет Верховного Суду України та буде корисним для держави і суспільства.