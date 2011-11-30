Заради чого Костусєв відмовився від крісла, про яке мріяв 16 років?
У міськраді про відставку не знають
Інформація про дострокове складання повноважень мером Одеси Олексієм КОСТУСЄВИМ не відповідає дійсності.
Як передає кореспондент УНІАН, таке повідомлення розмістив на офіційному сайті міста Одеси Департамент інформації і зв`язків із громадськістю Одеської міської ради «у зв`язку з поширеними деякими ЗМІ повідомленнями про те, що О.КОСТУСЄВ склав із себе повноваження міського голови».
«Ніяких заяв про звільнення з посади Одеського міського голови О.КОСТУСЄВ не подавав. Міськвиконком працює у штатному режимі. Мер перебуває на своєму робочому місці», - йдеться у повідомленні.
Тим часом, народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ сьогодні підтвердив в інтерв`ю "Комсомольской правде", що О.КОСТУСЄВ складає повноваження мера Одеси. «Ніяких чуток немає: КОСТУСЄВУ запропонували обійняти нову посаду, і він погодився, - заявив С.КІВАЛОВ. - При цьому не думайте, що його хтось змушував або наказував, він сам зробив свій вибір». (УНІАН: за даними ЗМІ, О.КОСТУСЄВ очолить Державну інспекцію із захисту прав споживачів).
«У мене дружні відносини з Олексієм Олексійовичем, - додав народний депутат, - і я знаю, як він мріяв про цю посаду (мера Одеси) довгі 16 років. Він кілька разів балотувався, але обирали іншого кандидата. Думаю, основна причина у тому, що КОСТУСЄВ довгий час був відірваний від міста, і не знав усіх його проблем. Адже насправді - мер це, перш за все, завгосп, який щодня повинен стежити за тим, як місто фарбують, ремонтують, будують, реконструюють. Окрім цього, господарство йому дісталося дуже важке - великі кредити, бюджет весь у тріщинах».
За словами С.КІВАЛОВА, на Одесу чекають перевибори, проте коли точно вони відбудуться, поки що не відомо. «Є два варіанти: вибори відбудуться через 2-3 місяці або їх проведуть восени вже разом із парламентськими. Це вирішать міська громадськість і депутати», - підсумував він.
У свою чергу, голова фракції Партії регіонів в Одеській міськраді Геннадій ТРУХАНОВ, коментуючи ситуацію навколо О.КОСТУСЄВА, заявив: «Якщо таке рішення главою держави буде ухвалено, то ми підкоримося йому, оскільки для цього потрібні вагомі причини».