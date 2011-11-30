Завтра під вікнами Азарова стоятимуть вже 200 голодувальників?

Завтра зранку біля Кабміну голодуватимуть близько 200 чорнобильців. Про це розповів Gazeta.ua їх керівник Микола Костєв.

"Ми спонтанно оголосили голодування, коли зрозуміли, що толку від учорашнього протесту не буде, - сказав він. - До нас ніхто не вийшов, і нас ніхто не чує. Залишився останній захід — голодування. Всі наші будуть голодувати".

Зараз біля Кабміну кілька десятків людей, які голодують. Інші поїхали здавати квитки на потяг, або забирати свій теплий одяг. Вони будуть приїжджати сюди вночі й на ранок зберуться усі.

Люди сидять на лавках Маріїнського парку. У них немає ковдр. З одягу є тільки те, що зазвичай носять. Додаткових теплих речей також немає. Вони зареєстрували повідомлення про безстрокову акцію у КМДА, занесли відкриті звернення Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Ніні Карпачовій та президенту Віктору Януковичу.

"Ми вимагаємо, щоб не чіпали наші пенсії. Які вони законом встановили, такі нехай і виплачують", - додав Костєв.

Нагадаємо, біля Кабміну вже голодують 60 чорнобильців.