«Фронт змін» зібрав проти нинішньої влади ще 30 тис. підписів

У Рівненській області представники партії «Фронт змін» зібрали понад 30 тис. підписів громадян, які негативно оцінюють політику нинішньої української влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на прес-конференції організатори акції – представники обласної організації «Фронту змін».

За їх словами, впродовж кількох місяців у Рівному та майже в кожному райцентрі області стояли намети, де люди могли висловити своє невдоволення та залишити «автограф» проти політики нинішньої влади.

За словами місцевих політиків, всього під час всеукраїнської акції на спеціальних протестних листівках підписи поставили близько 1 млн. українців. Зібрані підписи мають передати в Адміністрацію Президента України 3 грудня після акції, що пройде на Михайлівській площі Києва.

"Впродовж двох місяців ми збирали підписи, назбирали 33 тисячі в області, з них 18 тисяч - в Рівному. В Україні ця цифра сягає близько мільйона", - зазначив координатор акції на Рівненщині, голова фракції «Фронту змін» в Рівненській міськраді Юрій ВОЗНЮК.