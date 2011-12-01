Турчинов наполягає на госпіталізації Тимошенко

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ наполягає на госпіталізації колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам в Апеляційному суді Києва.

«Юлія Володимирівна за станом здоров’я не змогла, безумовно, бути присутньою, тому що стан її здоров’я значно погіршився. Їй не надають ніякого лікування, продовжується її катування без допуску лікарів, які б могли її лікувати, і без надання лікарської допомоги… Яку там допомогу їй можуть надати? Єдина медична допомога – це незаконні допити, які їй вчиняють», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО під час судового розгляду надасть матеріали щодо її стану здоров’я головуючій судді.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Печерський райсуд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Тим часом стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яка з серпня знаходиться в СІЗО, останнім часом значно погіршився. Український омбудсман Ніна КАРПАЧОВА минулого тижня закликала керівництво країни надати екс-прем`єру медичну допомогу за межами СІЗО, оскільки, за її словам, Ю.ТИМОШЕНКО вже не може вставати з ліжка.

29 листопада екс-прем`єр-міністра перевели з камери до палати медико-санітарної частини СІЗО.