Турчинов каже, що розгляд апеляції Тимошенко перетворився на фарс

Розгляд скарги Юлії ТИМОШЕНКО в апеляційному суді перетворився на фарс ще до його початку.

Про це заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Він зазначив, що на судове засідання не пустили громадян та журналістів, порушуючи при цьому чинне законодавство та Конституцію, відповідно до яких всі судові процеси в Україні відкриті.

«Іншого рішення щодо ведення закритого судового процесу ніхто не приймав», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ також нагадав, що попри всі заяви і Європейського Союзу, і США щодо необхідності відкритого, прозорого і чесного процесу, за добу було змінено суддю-доповідача у справі.

Він зазначив, що попередня суддя-доповідач вивчала близько місяця цю справу, а зараз - за добу - зовсім іншій людині потрібно вивчати всі матеріали справи.

«Зрозуміло, що нормальна людина це зробити не може», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

«Це можна зробити лише прочитавши доручення, яке написано в Адміністрації Президента», - додав він.

О.ТУРЧИНОВ сказав, що саме тому захист заявив про відвід судді.

«Це не є суд, це не є правосуддя - це є продовженням тієї трагедії, яка розпочалася в приміщенні Печерського суду», - резюмував він.

Через годину після початку судового засідання кільком депутатам на чолі з О.ТУРЧИНОВИМ таки вдалося прорвати кордон «Беркуту» для того, щоб потрапити в будівлю апеляційного суду, повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва сьогодні розпочав попередній розгляд скарги екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО на вирок Печерського районного суду столиці за обвинуваченням у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

30 листопада у прес-службі партії «Батьківщина» заявили, що за день до розгляду апеляції екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО замінено суддю у її справі.

Зокрема, як зазначалося у повідомленні, з невідомих причин за день до попереднього розгляду апеляційної скарги екс-прем’єра була замінена суддя-доповідач Ірина ГОРБ на Олену СІТАЙЛО.