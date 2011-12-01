Довгий прийшов на сесію і назвав себе лобістом

Колишній заступник голови Київської міськдержадміністрації – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ уперше після відставки з посади прийшов на сесію міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам О.ДОВГИЙ зазначив, що сьогодні на засіданні депутати розглядатимуть багато питань, що стосуються Дніпровського району столиці, який він курує, тому він хоче взяти активну участь у їхньому вирішенні.

«Сьогодні я маю п’ять приймалень, великий штат юристів, помічників», - зазначив О.ДОВГИЙ.

За словами депутата Київради, вся його робота пов’язана з вирішенням проблем мешканців району.

«Я займаюся лобіюванням інтересів Дніпровського району», - заявив екс-секретар Київради.

Він також сказав, що є позафракційним і не має наміру входити до будь-якої фракції.

На запитання журналістів, чи турбують його зараз правоохоронні органи, О.ДОВГИЙ відповів: «Я не в стосунках з правоохоронними органами. Я ні від кого не переховуюся. Мені нема чого приховувати».

Крім того, на засідання Київради прийшов колишній голова постійної комісії з земельних питань Олексій ЄВЛАХ, проти якого було порушено кримінальну справу за внесення в офіційні документи завідомо неправдивих даних і підробку документів. (За даними Генпрокуратури, збиток, завданий Києву його діями, становить 10 млн. грн. За вказані порушення О.ЄВЛАХУ загрожувало до 5 років ув`язнення. Наприкінці жовтня Шевченківський районний суд Києва амністував О.ЄВЛАХА. – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня 2011 року 112 депутатів проголосували за відставку О.ДОВГОГО з посади секретаря Київради.