Парубій шукає захист від «тушок» та «лозінських»

Учасники Комітету опору диктатурі мають провести народний праймеріз своїх кандидатів.

Про це заявив народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Він вважає позитивним той факт, що опозиції вдалося досягти консенсусу – рішення про узгодження кандидатів по кожному мажоритарному округу. На його думку, це єдиний спосіб здобути більшість у майбутній Верховній Раді.

Разом з тим, як наголосив А.ПАРУБІЙ, узгодження кандидатів на мажоритарних округах має відбуватися в діалозі із суспільством та місцевими громадами.

«На жаль, існує небезпека, що кандидати по мажоритарних округах будуть узгоджуватися у київських кабінетах партійними босами. Така ситуація призвела до появи в теперішньому парламенті «тушок» та «лозінських». Щоб цього уникнути в майбутньому, потрібне узгодження кандидатів не лише у Києві, на рівні партій, а з громадою того чи іншого округу», - вважає А.ПАРУБІЙ.

За його словами, це можливо зробити шляхом праймеріз та соціології. «Лише тоді опозиція на округах переможе товстосумів з ПР, які будуть опиратися не тільки на фінансовий, а й на адміністративний ресурс», - впевнений він.

«Опозиції, на жаль, не вдалося добитися виборчого закону за відкритими списками, але опозиція зобов’язана відкрити списки і запропонувати своїх кандидатів суспільству, незважаючи на те, який закон прийнятий», - підкреслив А.ПАРУБІЙ.