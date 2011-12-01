Від Януковича вимагають не змінювати єврокурс України

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вимагає від влади не змінювати європейський курс України, який підтримує більшість українців.

Про це він заявив УНІАН.

“Сьогодні Президента потрібно не закликати, а вимагати від нього діяти в інтересах більшості українських громадян та не змінювати ментальний та політично-географічний статусу України”, - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, попри всі дискусії, нинішня влада досі не визначилася щодо зовнішнього курсу України.

“В питанні визначення зовнішньої стратегії України парадокс полягає в тому, що українське суспільство за 20 років незалежності чітко і однозначно визначилося в своїх європейських прагненнях, а нинішня українська влада ніяк не може визначитися, де комфортніше вона себе відчуватиме”, - сказав він.

Зокрема, за словами М.ТОМЕНКА, чинна влада ніяк не може вирішити питання, де для неї зручніше - в системі європейських цінностей, чи в системі ЄврАзЕС. “Саме така невизначеність і сприяла тому, що Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ було передано запрошення на засідання ЄврАзЕС. Вочевидь, російська влада, особливо в контексті президентських виборів, чітко розуміє, що існує шанс повернути Україну, всупереч позиції суспільства українців, до ЄврАзійської структури, замість єропейської”, - сказав віце-спікер.

Як повідомлялося, Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА офіційно запросили на саміт ЄврАзЕС, який відбудеться 19 грудня в Москві.

Копію офіційного запрошення опублікувала газета "Сегодня".

За її інформацією, запрошення було передано В.ЯНУКОВИЧУ 30 листопада під час зустрічі зі спікером Ради Федерації Федеральних зборів РФ Валентиною МАТВІЄНКО. Документ датовано 14 листопада.