Азаров - про акції протесту: у держави достатньо засобів, щоб впоратися

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що акції протесту в Україні добре організовані силами, які хочуть розхитати ситуацію в країні, і не мають масового характеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після відвідин Дарницької школи-інтернату.

«Давайте скажемо прямо – хвиля (протестів – УНІАН) не масова, абсолютно не масова. Вона добре організована ця хвиля», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр відзначив, що на сьогоднішній день уряд пішов на безпрецедентні заходи з підвищення пенсій ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. «Ми пішли на безпрецедентні кроки. У 2-3 рази підвищується з 1 січня пенсія реальним ліквідаторам на Чорнобильській АЕС», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що учасники акцій добиваються величезних компенсацій. «Запитайте у тих людей, які прийшли (на акції протесту – УНІАН) добиватися. Чого вони добиваються? Виплати їм компенсацій по 600, 700, 300 тисяч? Я у цих інвалідів маю забрати ці гроші чи у кого?», - запитав М.АЗАРОВ.

Прем`єр вважає, що учасники акції протесту не мають морального права вимагати таких великих компенсацій, оскільки доходи інших громадян значно нижчі. «Я запитав у вчительки, яка працює тут з дітьми, яка у неї середня зарплата. Ну, трохи більше за 2 тисячі. Яка середня пенсія в країні? 1200. Так яке моральне право є вимагати собі пенсії по 12-16 тисяч, тим більше, що ми обмежили новим пенсійним законом, що всі пенсії, які призначаються, з 1 жовтня не можуть бути вищими за 8 тисяч», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що рішення про підвищення пенсій чорнобильцям було прийнято на користь більшості з них і при узгодженні з чорнобильськими організаціями. При цьому прем`єр сказав, що на даний момент виявляється велика кількість «липових» ліквідаторів ЧАЕС, які незаконно одержали відповідні документи. «Всі, хто причетні до цих махінацій, одержать по заслугах», - заявив М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що в нинішній ситуації нікому не вдасться підірвати економічну і соціальну ситуацію в країні. «Стабілізувалася ситуація, давайте знову її підірвемо. Не вийде. Ні у кого не вийде підірвати ситуацію, як би не хотілося. Які б там пробіги, паркани, так звані протести... Достатньо у держави можливостей, сил і засобів зі всім цим впоратися», - сказав М.АЗАРОВ.