Регіонал не виключає, що Яценюк має конфіденційну інформацію з Банкової

У Партії регіонів вважають, що лідер партії "Фронт змін" Арсеній Яценюк демонструє опозиційний конструктивізм. Про це, як заявляє Главком, заявив народний депутат від ПР Михайло Чечетов.

"Серед нинішніх лідерів опозиції на мою особисту думку, заслуговує поваги Арсеній Яценюк. Чому саме він? Ну, хоч би за те, що він узяв на себе сміливість і відповідальність, а це - важка робота для помаранчевих сил, скоординувати висунення єдиних кандидатів від опозиції. І навіть такі амбітні і одіозні політики, як Тягнибок і Турчинов, визнали його лідерство в цьому принципово важливому для майбутньої політичної системи питанні", - сказав він.

Чечетов відмітив, що влада зацікавлена в цьому, "адже загальновідомо, що влада в країні може бути ефективною і сильною тільки за наявності ефективної і сильної опозиції".

"Тому той опозиційний конструктивізм, який демонструє опозиція з подачі Яценюка в просуванні України до демократичних стандартів, у тому числі в законодавчому полі, дає нам усі підстави сподіватися, що у нас, врешті-решт з`явиться реальна демократична патріотична опозиція", - сказав регіонал.

Він також додав, що не випадково Яценюк сьогодні з тривогою висловлює побоювання, що закон про вибори може бути заветований. "Враховуючи ту упевненість, з якою Яценюк говорить про можливе вето, не виключаю, що він може мати конфіденційну інформацію про наміри Банкової, адже навколо рішення Президента за цим законом зіткнулися інтереси багатьох політичних сил", - сказав Чечетов.