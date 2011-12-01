Королевська каже, що «Переоблік влади» не завершився

Всеукраїнська акція протесту «Переоблік влади» продемонструвала, як багато людей невдоволено діями влади. Про це під час акції заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, опівдні в Києві під стінами парламенту стартувала Всеукраїнська акція протесту «Переоблік влади». Н.КОРОЛЕВСЬКА разом з активістами Громадянського руху «Вперед!» повісила банери «Владу – на переоблік» на дверях парламенту та Кабінету міністрів.

Виступаючи перед присутніми, Н.КОРОЛЕВСЬКА сказала: «Сьогодні сотні тисяч людей заявили свою незгоду з діями влади. З кожним днем нас буде ставати все більше і більше. З сьогоднішнього дня для нинішньої влади розпочався відлік днів, що їй залишилися. Найближчим часом ситуація кардинально змінитися. Тому що народ України хоче йти вперед, а не назад. Ми не хочемо, щоб нами маніпулювали, щоб нас принижували, щоб у нас сіяли страх. 20 років тому ми висловилися за Незалежність України на референдумі. Сьогодні нам необхідно боротися за незалежність від корупції та бездарності чиновників. І я знаю, що нам це вдасться», – заявила вона.

Народний депутат повідомила, що сьогодні буде створено спеціальний Комітет на підтримку акцій протесту. Зокрема, до його завдань належатиме надання координаційної та юридичної допомоги протестуючим. «Ми бачимо, що людей заарештовують, б`ють і вбивають. Сьогодні протестувати стало небезпечно. Влада робить все, щоб люди боялися відкрито висловлювати свою думку. Тому ми будемо надавати юридичну та координаційну підтримку всім, хто буде виходити на акції протесту», – повідомила вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила, що «Переоблік влади» нинішнім днем не завершується. «Кожного дня наші активісти будуть працювати в регіонах, містах, районах, селищах, щоб максимальна кількість людей могла заявити свою позицію», – сказала вона. Вона закликала учасників акції об`єднуватися та відстоювати свої вимоги до влади.

Нагадаємо, що сьогодні співробітники міліції неодноразово перешкоджали проведенню акції протесту «Переоблік влади» в Києві. Вранці, співробітник ДАІ конфіскував права у водія автобуса, який віз реквізит, необхідний для проведення акції. Протокол про будь-яке порушення прав дорожнього руху, складено не було. Пізніше міліція двічі зупиняла колону мітингувальників, які рухалися з прапорами «Вперед!» від метро «Арсенальна» до парламенту.

Акція «Переоблік влади» пройшла по всій Україні. Її організатор – Громадянський рух «Вперед!». Люди висловлювали свій протест автомобільними гудками, табличками «Переоблік» і тимчасовим закриттям робочих місць. У рамках акції в шести містах: Києві, Вінниці, Кривому Розі, Івано-Франківську, Фастові, Рівному та Сумах – відбулися мітинги або автомайдани.