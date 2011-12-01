Єлісєєв: в жодній офіційній заяві ЄС немає вимоги негайно звільнити Тимошенко

Будь-яка проблема, що стосується внутрішньої політики України, впливає на стосунки з Євросоюзом.

Про це в ексклюзивному інтерв`ю LB.uaзаявив глава місії України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв.

"Стосунки України і ЄС торкаються не лише зовнішньої сторони, але і внутрішнього розвитку України. Будь-яка проблема - від відомих кримінальних справ до реформи законодавства про вибори тут же дзеркально відбивається на наших стосунках з Євросоюзом. Палітра нашої співпраці настільки широка, що будь-яке питання завжди викликає бурхливі і активні дискусії. У цьому випадку, ситуація навколо справи Тимошенко теж не може не впливати на підготовку до Саміту (саміт УКРАЇНА-ЄС, який відбудеться в Києві 19 грудня, - ред.). І я був би не щирим, якщо б не визнавав цього факту" - акцентував Єлісєєв.

"Проте, я не хотів би драматизувати ситуацію, не хотів би передбачати розвиток подій. Ви прекрасно знаєте, що скоро почнеться процедура апеляції, і я сподіваюся, що до Саміту ситуація, до певної міри, проясниться", - додав він.

При цьому, глава місії України в ЄС відмітив, що пов`язувати питання євроінтеграції з кримінальною справою Юлії Тимошенко неправильно.

"Я б не хотів, щоб привід, яким би він не був, став основою для відмови від укладення Договору, який дуже важливий для 46 мільйонів українців. Я не згоден з позицією окремих столиць, які говорять, що доки не вирішите питання з Тимошенко ми не підписуватимемо з вами угоду", - говорить Єлісєєв.

"Зверніть увагу, ні в одній зі своїх офіційних заяв лідери ЄС не вимагають негайно звільнити Юлію Тимошенко. Вони вимагають забезпечити справедливість, неупередженість і транспарентність в розгляді цієї справи на усіх етапах. І вони дуже сподіваються, що такі критерії будуть застосовані при розгляді апеляції", - резюмував глава місії.