Попов зустрінеться з послом з особливих доручень Держдепу США

Глава КМДА Олександр Попов у рамках свого візиту в США зустрінеться з Мелані Верв’є, послом із особливих доручень, що відповідає в Держдепартаменті за Україну. Про це «Главкому» стало відомо з дипломатичних джерел, причетних до підготовки візиту глави КМДА.

Також Мелані Верв’є візьме участь у святкуванні 20-ї річниці Незалежності України і виступить під час дебатів, присвячених вирішенню соціальних проблем України, у яких візьме участь і глава КМДА.

За повідомленнями прес-служби КМДА, Попов знаходиться в США з офіційним візитом, в ході якого запланований його виступ в Колумбійському університеті, зустріч з мером м. Вашингтон В.Греєм і колишнім мером Нью-Йорка Р.Джуліані, а також участь у круглому столі, де Попов презентує стратегію розвитку Києва до 2025 року.