Верховній Раді нагадали, що її повноваження закінчилися 23 листопада

Верховна Рада України 23 листопада 2011 року перестала бути легітимною. З такою заявою виступила керівник Українського фонду миру Людмила СУПРУН сьогодні в «Українському домі» на нараді представників громадських організацій з питання підготовки і проведення конституційних зборів.

Як передають «Подробности», за словами Л.СУПРУН, «після реанімації старої Конституції Президент України разом з Верховною Радою повернули колишні повноваження і рамки, серед яких парламент країни обирається на 4, а не на 5, 10 або 20 років, як би це хотілося народним обранцям». За словами Л.СУПРУН, хоча депутати нишком і внесли зміни до Конституції, продовживши собі повноваження на рік, з погляду легітимності повноваження сьогоднішнього парламенту закінчилися ще 23 листопада.

«За логікою речей, будь-яке рішення депутатів після цього дня є також нелегітимним. Це особливо актуально перед майбутнім ухваленням нормативних актів стосовно праці та землі. Хай нинішня Рада пояснить страйкуючим чорнобильцям, афганцям, пенсіонерам, чому український народ повинен виконувати закони, прийняті після 23 листопада», - заявила Л.СУПРУН.

У свою чергу, голова виконкому Громадського конституційного конгресу Юрій ЗБІТНЄВ підтримав тезу про нелегітимність парламенту і заявив, що зараз основне завдання, у тому числі і Громадського конституційного конгресу, дати людям відповідь – як вони можуть і повинні впливати на владу, як сформувати таку владу в країні, яка виконуватиме, а не обговорювати волю народу. "Рішення нинішньої влади фактично повністю не підтримуються людьми. Про яке народне схвалення можна говорити, якщо того ж Президента підтримують, а, найімовірніше, терплять не більше 20%. Необхідно негайно створити паралельну систему управління державою через механізм Конституційних зборів", - заявив Ю.ЗБІТНЄВ.

Довідка УНІАН. 1 жовтня 2010 року Конституційний Суд скасував зміни до Конституції, внесені в грудні 2004 року (так звану “політреформу”), якими термін повноважень ВР було збільшено з 4 до 5 років. У статті 77 чинної Конституції зазначено: “Чергові вибори до Верховної Ради України проходять в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України”.

Позачергові вибори Верховної Ради 6-го скликання відбулися 30 вересня 2007 року. А 23 листопада 2011 року закінчилися 4 роки з моменту початку роботи першої сесії Верховної Ради України шостого скликання.

Проте 19 жовтня 2010 р. Верховна Рада направила до Конституційного Суду законопроект про внесення змін до Конституції України, якими встановлено дати проведення чергових виборів Президента і народних депутатів.

Запропонованими змінами передбачається, що чергові вибори народних депутатів відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради, а чергові вибори Президента - в останню неділю березня п'ятого року повноважень. Крім того, передбачено, що місцеві вибори також відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень ВР АРК, сільських, селищних, міських районних і обласних рад.

Конституційний Суд визнав цей законопроект конституційним, і пізніше він був прийнятий депутатами.