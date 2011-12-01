Азаров стверджує, що стоїть у пробках, «як і всі»

Прем'єр Микола Азаров заявляє, що при проїзді його кортежу рух не перекривається.

Про це Азаров написав у своєму Facebook, коментуючи повідомлення одного з користувачів, який поскаржився, що через перекриття доріг спізнюється на роботу.

"В Україні таких кортежів, про які ви кажете, може бути кілька - це кортежі глави держави, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра або керівників глав держав та урядів, які приїжджають з офіційними візитами до нашої країни", - зазначив він.

"При проїзді прем'єр-міністра і голови Верховної Ради рух у місті не перекривається, і тому запізнитися на роботу з цієї причини неможливо", - додав Азаров.

Він також написав, що, як і всі, їздить "в загальному потоці", і також пробирається "крізь пробки".

"Що ж стосується голів держав і урядів інших держав, то їх проїзд регламентується протоколом, і точно так само здійснюється проїзд у всіх європейських столицях. Напевно, це незручність для мешканців столиці. Але це світова практика", - написав Азаров.

"Вихід один - робити вулиці ширшими, будувати розв'язки і якомога менше доставляти незручності для наших людей. У цьому напрямку, погодьтеся, в Києві проводиться певна робота. Вона буде проводитися й надалі", - додав він.

Українська правда