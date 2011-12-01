Суддя пішла ламати голову над апеляцією Тимошенко

Апеляційний суд Києва пішов до нарадчої кімнати для вирішення питання щодо можливості розгляду апеляції колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на вирок Печерського районного суду столиці у «газовій» справі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосила суддя Олена СІТАЙЛО після заслуховування всіх осіб, які подали апеляцію.

При цьому вона не повідомила, через який час буде оголошено рішення.