Суддя пішла ламати голову над апеляцією Тимошенко
18:27, 01 грудня 2011Політика
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Чи надовго - не повідомила
Апеляційний суд Києва пішов до нарадчої кімнати для вирішення питання щодо можливості розгляду апеляції колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на вирок Печерського районного суду столиці у «газовій» справі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосила суддя Олена СІТАЙЛО після заслуховування всіх осіб, які подали апеляцію.
При цьому вона не повідомила, через який час буде оголошено рішення.
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