Ляшко каже, що з чорнобильцями штурмував Азарова

Кілька десятків представників Всенародного руху чорнобильців, які приїхали на акцію протесту під Кабміном з Луганської та Київської областей, під керівництвом Олега Ляшка увірвались до будинку уряду.

Про це повідомив сам керівник Радикальної партії Олег Ляшко.

Пройти до установи всупереч протидії охорони чорнобильцям вдалося через 6-тий під'їзд Кабміну. Чорнобильці кажуть, що не залишать приміщення і продовжать голодування вже всередині, поближче до Азарова та Тігіпка.

Як йдеться у повідомлені, голодування – це вимушений крок. Але це не остаточна мета. Голодування лиш спосіб привернути увагу суспільства до злочинів української влади. Головна мета – зупинити ці злочини.

Також Ляшко повідомляє, що зараз до Кабміну стягнуто значну кількість силовиків. Лише у Маріїнському парку налічується 700 "беркутівців" - по десять штук на одного голодуючого чорнобильця. Трохи раніше прем'єр Микола Азаров зазначив, що в держави вистачить сил впоратися з акціями протесту.

Ляшко додав, що українському народу вистачить сил і розуму "впоратись з бандитською шайкою, яка сьогодні при владі".

ТСН