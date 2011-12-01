У МВС стверджують, що ДАІ жодних протестувальників не ловила

В Управлінні МВС Кіровоградської області спростовують інформацію про перешкоджання виїзду жителів регіону для участі у політичних акціях в Києві.

Про це УНІАН повідомили в Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Кіровоградській області.

«В Управлінні МВС області категорично спростовують цю інформацію і запевняють, що будь-які звинувачення на адресу ДАІ є безпідставними», - йдеться в повідомленні.

В Управлінні наголошують, що законом чітко визначені вимоги до автоперевізників, які здійснюють перевезення пасажирів. Передусім вони стосуються технічної справності транспортних засобів. Якщо автотранспорт знаходиться у несправному стані, його експлуатація категорично заборонена.

«Основне завдання працівників Державтоінспекції – забезпечення безпеки дорожнього руху, попередження дорожньо-транспортних пригод, загибелі та травмування людей.

Працівники міліції здійснюють свою роботу виключно у правовому полі і не втручаються у діяльність жодних політичних сил», - повідомляють в Управлінні МВС.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада «Фронт змін» заявив, що у Кіровоградській області через погрози з боку влади перевізники відмовляються везти активістів партії до Києва 3 грудня, де цього дня об 11.00 на Михайлівській площі почнеться підсумковий мітинг акції «Україна проти Януковича».

За даними прес-служби партії, перевізники розповіли представникам «Фронту Змін», що їх у Кіровограді зібрав начальник відділу автомобільно-технічного управління ДАІ УМВС в Кіровоградській області Олександр СКАЛКОВИЧ і заборонив 3 грудня виїздити за межі області. Зокрема, прозвучала погроза. «Хочете залишитися з роботою - не їдьте 3 грудня до Києва», - процитували представника управління ДАІ області перевізники.