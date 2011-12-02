Янукович відзначив 20-річчя референдуму про незалежність України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ Про відзначення державними нагородами України з нагоди 20-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року».

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ нагородив орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня голову Центральної виборчої комісії у 1990-1993 роках, голову Верховного Суду України у 1994-2002 роках Віталія БОЙКА, президента Національного олімпійського комітету України Сергія БУБКУ.

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено народних депутатів Дмитра ПРИТИКУ, Олександра ФЕЛЬДМАНА, Валерія КАЛЬЧЕНКА.

Велику групу діячів нагороджено також орденом "За заслуги", орденом Богдана Хмельницького, орденом княгині Ольги, орденом Данила Галицького, медаллю "За працю і звитягу", а також присвоєно почесні звання в різних галузях.

Як йдеться в указі, цих осіб відзначено державними нагородами «за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток незалежної Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю».