В опозиції вже немає шансів виправдати Тимошенко в українських судах?

Народний депутат Андрій ШЕВЧЕНКО (фракція «БЮТ-Батьківщина») вважає, що в опозиції вже немає можливості виправдати екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО в українських судах.

Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

"Усі юридичні, правові механізми захисту ТИМОШЕНКО в Україні або вичерпані, або майже вичерпані. Звичайно, адвокати, захисники повинні й далі виконувати свою роботу, але, мені здається, сьогодні ми одержали чітку відповідь", - повідомив А.ШЕВЧЕНКО.

Він зазначив, що завершення апеляційного процесу в Україні дасть БЮТ можливість продовжити розгляд справи в європейських судах, проте питання в тому, наскільки швидко завершиться розгляд у вітчизняних інстанціях.

"Завершення апеляційного процесу відкриває можливість оскаржувати в європейських судах все те, що відбувалося. Я думаю, єдине, за чим можна стежити – це те, наскільки швидко рухатиметься процес. І, мені здається, влада поки що не визначилася: або якомога довше затягти процес і не давати діяти в європейських судах, або, навпаки, вони хочуть якнайшвидше завершити всі українські суди, щоб скоріше перегорнути цю сторінку", - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

На його думку, дії влади змушують опозицію і суспільство шукати альтернативу судам у вирішенні цього питання. "Я думаю, що влада, котра діє так, приречена. Це питання часу", - вважає А.ШЕВЧЕНКО.