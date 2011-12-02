Томенко закликає опозицію перестати «водити козу» для АП

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що для того, щоб добиватися від влади рішень в інтересах суспільства, опозиції необхідно проводити спільні, скоординовані та масові протестні заходи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він сказав: «Цілком очевидно, що влада боїться лише скоординованих, організованих та масових акцій протесту».

За словами М.ТОМЕНКА, зважаючи на це, влада робить усе, аби простимулювати і зробити звичними те, що в Україні постійно відбуваються малочисельні паралельні акції багатьох партій чи опозиційних політиків.

«Боротьба за те, щоб перемогти на виборах, дуже важлива, але, на жаль, останні події показують, що така боротьба, коли поодинокі політичні діячі збирають на мітинги кілька сотень людей для того, щоб показати їх по телебаченню, є не боротьбою, а акціями, які дискредитують ідею системної опозиційної діяльності», - переконаний М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що «сьогодні політикам треба зупинити «водити козу» для телебачення та Адміністрації Президента, а показувати міць, силу і впливовість через скоординовані і спільні заходи». «Саме у такий спосіб можна домагатися результату і змушувати владу або відміняти непопулярні рішення, або ухвалювати рішення в інтересах суспільства», - підкреслив він.

М.ТОМЕНКО повідомив, що пропонуватиме усім лідерам опозиційних партій максимально погоджувати масові заходи і зупинити проведення «малочисельних хороводів» для новин на кількох каналах.