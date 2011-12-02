Кравчук не вірить, що влада зважиться продати трубу

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК вважає прийнятним створення газового консорціуму з Російською Федерацією, у якому частка акцій України становитиме 51%.

Про це Л.КРАВЧУК сказав в ефірі програми «Вечір з Миколою Княжицьким» на ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Я не думаю, що підуть на те, щоб продати «трубу». Це був би вибух такого масштабу!.. Якщо ж зробити консорціум: віддати 49%, а залишити 51% собі - це нормально», - зазначив він.

«Якщо у нас немає газу, а вони «Північний», «Південний», інші потоки будуть (відкривати - УНІАН), то я задаю собі питання: на який біс нам тоді ця труба газова?», - додав Л.КРАВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Росія погодилася на створення з Україною тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою за участю Європейського Союзу.

25 листопада віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявив, що створення тристороннього консорціуму на основі НАК «Нафтогаз України», у якому свої частки акцій матимуть Європейський Союз і Росія, сприятиме зниженню ціни на природний газ, що поставляється до України.

«Я вважаю, що потрібно пропонувати консорціум, суттєву частку в «Нафтогазі». Ідеальний варіант: 25% – Європі, 25% – Росії і 50% залишити собі. Якщо Росія не погодиться, треба торгуватися. Навіть якщо відсоток буде нижчим, потрібно залишати за собою якусь "золоту акцію", аби мати змогу впливати на прийняття рішень», - сказав С.ТІГІПКО.