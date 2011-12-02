У центрі Києва стіна будинку привалила людину
10:58, 02 грудня 2011Політика
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Працює бригада "швидкої"
У центрі Києва, на вулиці Панаса Мирного, 24, стіна будинку завалилася на чоловіка.
Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, нещасний випадок стався сьогодні близько 10.15.
У даний час на місці події працюють рятувальники МНС та бригада швидкої допомоги.
За даними співрозмовника агентства, постраждалий перебуває у дуже тяжкому стані.
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