У центрі Києва стіна будинку привалила людину

10:58, 02 грудня 2011
Політика
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Працює бригада "швидкої"

У центрі Києва, на вулиці Панаса Мирного, 24, стіна будинку завалилася на чоловіка.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, нещасний випадок стався сьогодні близько 10.15.

У даний час на місці події працюють рятувальники МНС та бригада швидкої допомоги.

За даними співрозмовника агентства, постраждалий перебуває у дуже тяжкому стані.

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