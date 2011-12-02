В УНІАН навчать, як потрапити у телевізор

Сьогодні в інформаційному агентстві УНІАН в рамках Лабораторії “Зроби себе сам” пройде круглий стіл на тему: “Як потрапити у телевізор?”.

Свої поради про те, як потрапити на телепроект, під час круглого столу дадуть фіналіст телепроекту «Танцюють всі-2!» Сергій ЗМІЙОК та хореограф-постановник першого та другого сезонів танцювального телепроекту «Майдан’s» Олег АНІКЕЄВ.

В рамках круглого столу учасникам популярних шоу можна буде поставити будь-які питання.

Під час зустрічі танцюристи розкажуть гостям, що потрібно робити і чого уникати, аби пройти відбір у телепроект; як правильно налаштуватися на успіх та підготуватися до можливої поразки на кастингу; про життя до та після проекту: які позитивні та негативні сторони має слава.

Також С.ЗМІЙОК та О.АНІКЕЄВ розкажуть вам, якими проектами займаються зараз, та як саме ви могли б взяти участь у них.

У якості бонусу, просто під час зустрічі О.АНІКЕЄВ навчить вас елементам джаз-фанку та хореографії з постановок «Майдан`s».

Як повідомлялося, проект «Лабораторія «Зроби себе сам» стартував в УНІАН у березні цього року. Про те, які можливості відкриє проект перед усіма зацікавленими, йшлося у матеріалі «Як стати Джорджем Соросом за суботу і неділю», опублікованому на сайті УНІАН 17 березня.

У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net

Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії, повідомте про це на адресу: sam@unian.net для підключення на розсилку.