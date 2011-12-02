Банкова допомагатиме Яценюку?
11:37, 02 грудня 2011Політика
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БукІнфо має копію документа
Як повідомило джерело БукІнфо в Чернівецькій ОДА, обласна влада, як й інші області, отримали термінову телефонограму з Адміністрації Президента з проханням сприяти лідерові «Фронту Змін» Арсенію Яценюку зібрати мітинг у Києві. Редакція володіє копією документу.
Крім цього, джерело повідомляє, що нещодавно з Києва також були надіслані списки активістів з чернівецьких відділень «Сильної України» і «Фронту змін».
За даними джерела, цих людей нібито треба влаштувати на роботу в органи влади. Бажано - на керівні посади. Решту включити до кадрового резерву, який складається щороку наприкінці грудня. Про кого йде мова – не уточнюється.
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