Російські букмекери пропонують зробити ставку на прогноз Януковича

Російські букмекери пропонують зробити ставку на прогноз Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про зростання української економіки в 2012 році на 6%.

Так, букмекерська контора «Ліга Ставок» у розділі «Різне» пропонує вгадати «Чи збудеться прогноз Віктора ЯНУКОВИЧА про зростання української економіки в 2012 році на 6% і більше?».

Коефіцієнт про те, що прогноз збудеться, становить 2,35. Не збудеться – 1,35. Ставку можна зробити до 23.59 31 грудня.

Водночас, у «Лізі Ставок» на запитання УНІАН, скільки людей уже зробили ставки на цей прогноз, повідомили, що не володіють такою інформацією.

Крім того, ця ж букмекерська контора пропонує вгадати, чи буде поховано В.Леніна під час роботи Державної думи РФ 6-го скликання. Ставку також можна зробити до 23.59 31 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня у Вінниці Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ спрогнозував, що в 2012 році зростання української економіки становитиме не менше 6%.