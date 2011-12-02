Графік Азарова у Львові змінили, щоб він не почув вимоги про відставку?

Представники ВО «Свобода» заявляють, що влада дезінформувала громадськість щодо графіку перебування сьогодні у Львові прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

Про це заявив у коментарі УНІАН голова львівської міської організації ВО «Свобода» Іван ГРИНДА.

За його словами, їм було повідомлено, що М.АЗАРОВ о 15.00 братиме участь у відкритті нового терміналу «Риба» на оптовому ринку «Шувар».

«Тому «Свобода» спільно з чорнобильцями, афганцями, представниками організації «Діти війни» узгодили проведення й анонсували у ЗМІ спільну акцію протесту, серед вимог якої була і вимога відставки уряду, о 14.30 на території оптового ринку «Шувар», куди планувався візит прем’єр-міністра на 15.00», - сказав І.ГРИНДА.

Однак, за його словами, «сьогодні вже в аеропорту під час прильоту АЗАРОВА був змінений графік його робочої поїздки», і прем’єр відвідав «Шувар» об 11.00.

«Про зміни в робочому графіку АЗАРОВА ми дізналися о 10.20. Боячись гніву людей, влада тишком-нишком змінила графік, щоб ми не встигли провести свої протести», - зазначив І.ГРИНДА.

«Ми зберемося на свою акцію сьогодні о 14.00 біля приміщення Львівської ОДА, щоб висловити своє ставлення до влади, яка навіть у такий елементарний візит у Львів дезінформує громадськість і мешканців Львівщини», - наголосив І.ГРИНДА.