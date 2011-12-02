Закон про вибори передали на підпис Януковичу

Закон “Про вибори народних депутатів України” передано з Верховної Ради до Адміністрації Президента України на підпис главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як повідомляє сайт ВР, сьогодні даний закон було “направлено на підпис Президенту”

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Верховна Рада ухвалила закон про вибори народних депутатів. Відповідно до закону, вибори проводитимуться за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою. Закон встановлює 5% виборчий бар`єр і заборону на участь у виборах блоків партій.