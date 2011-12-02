Янукович розказав про дві розмови з Платіні

Україна на гідному рівні прийме матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю ізраїльській газеті Haaretz, опублікованому в газеті «Спорт-Експрес».

«Ми зробили сюрприз. Протягом короткого періоду часу побудували стадіони, проклали дороги. Будівництво терміналів добігає кінця. Україна надто любить футбол, щоб у нас було право відмовитися від чемпіонату Європи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави визнав, що ще навесні 2010 року ситуація з підготовкою України до Євро-2012 «була катастрофічною».

«За винятком «Донбас-Арени» в Донецьку в нас практично нічого не було готове - ані стадіонів, ані готелів, ані тим більше доріг або аеропортів... Йшлося не про втрату двох приймаючих міст із чотирьох, а саме про втрату всього турніру. Радники попереджали мене, що ми можемо попросту не вписатися в часові рамки, встановлені УЄФА, оскільки для деяких об`єктів не були готові навіть проекти», - сказав Президент.

Проте, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, він зумів переконати президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, що Україна впорається з підготовкою до турніру вчасно.

«Чотири години він (М.ПЛАТІНІ) намагався переконати мене в тому, що не існує ніяких, навіть мізерних шансів встигнути побудувати усе, менш ніж за два роки. Останню годину я намагався переконати його у протилежному: при дуже напруженій роботі й загальній зацікавленості ми зможемо відстояти Євро-2012 для України», - зазначив глава держави.

«Наскільки ж приємно було чути слова ПЛАТІНІ, коли він приїхав за рік - навесні 2011-го. Перше, що він заявив мені при зустрічі: «Це фантастика. Я не можу повірити своїм очам», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.