Азаров у Львові завів про буряк та капусту - і втік від запитань

Сьогодні під час відвідування у Львові корпорації «Енергоресурс-Інвест» прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час попередньо анонсованого брифінгу відмовився спілкуватися з представниками ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, журналісти, яких привезли на підприємство, очікували на прибуття прем’єр-міністра, плануючи поспілкуватися з М.АЗАРОВИМ як щодо загальноукраїнських проблем, так і проблемних питань Львівщини.

Після оглядин підприємства М.АЗАРОВ підійшов до журналістів, розповів, що його приємно здивували низькі ціни на львівських ринках на картоплю, моркву, буряк, відзначив позитивний досвід оптового ринку «Шувар» у Львові, модель якого стала прикладом для будівництва ринків в Україні.

Також він зазначив, що на корпорації «Енергоресурс-Інвест» ознайомився з цікавими проектами енергозберігаючих технологій, пообіцяв виконати озвучені представниками влади проблемні питання, зокрема, щодо водопостачання та каналізації і, не очікуючи на запитання кількох десятків журналістів, побажав, щоб матчі Євро-2012 у Львові відбулися цікаво. Після цього М.АЗАРОВ залишив підприємство, так і не давши змоги журналістам поставити хоч одне запитання.

Сьогодні М.АЗАРОВ ще планує відвідати автомобільну дорогу державного значення Львів - Краковець, після чого, близько 15.30, заплановано його відліт до Києва.