До протесту чорнобильців приєднаються підприємці

14 грудня, в день вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, підприємці мають намір підтримати акцію протесту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомила народний депутат, голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«14 грудня проходитиме акція «чорнобильців» і ми, безперечно, цю акцію підтримаємо», - повідомила депутат. За її словами, того ж дня в Хмельницькому проходитиме «міжрегіональний майдан», в якому підприємці також візьмуть участь.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила про те, що за підсумками переговорів з чорнобильцями, було підготовлено і зареєстровано в парламенті два законопроекти — щодо внесення змін до закону про держбюджет з нормою про виконання рішень судів стосовно «чорнобильців», «афганців», «дітей війни», а також щодо позбавлення пільг і підвищених пенсій народних депутатів, представників Кабінету міністрів.

Якщо до 1 лютого парламент не розгляне ці законопроекти, то буде визначена дата проведення спільних акцій протесту підприємців і «чорнобильців», «афганців», студентів, інших незахищених верств населення, зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також вона повідомила, що підприємці мають намір створити комітет захисту учасників акцій протесту. «Комітет захисту тих людей, які виходять на акції протесту, і щоб люди були впевнені, що в разі беззаконня влади, в разі насильства з боку влади, ми забезпечуватимемо, як допомогу з народними депутатами, як юридичну допомогу, як судовий, так і громадянський захист», - сказала вона.

Співголова ВГО «Громадянський рух «Вперед!» Андрій ПАНАЕТОВ також нагадав, що вчора в регіонах країни пройшла акція «Переоблік влади». «З 2012 року підприємців чекає погіршення життя... У зв'язку з цим пройшла наша акція, і ми її продовжуватимемо або в тому ж форматі, або ми цей формат збільшимо», - зазначив він.

На пресс-конференції також повідомили, що Громадянський рух «Вперед!» запускає інтернет-проект «Влада під контроль» з метою обнародування фактів порушень закону з боку влади.

«Цей проект сьогодні розпочинатиметься в Інтернеті, де люди зможуть в інтерактивному режимі повідомляти про всі ті беззаконні дії влади, порушення влади з боку закону, починаючи з регіональних рівнів і закінчуючи українським рівнем», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, за підсумками проекту буде складена карта зловживань з боку влади в Україні.

Також вона повідомила, що масовий старт проекту планується з 1 лютого 2012 року.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська громадянська акція «Вперед!» стартувала 13 квітня 2011 року, серед цілей якої відставка уряду і проведення «Народних реформ».