Наша Україна бачить початок цензури в Інтернеті

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО та голова центрвиконкому партії Сергій БОНДАРЧУК висловили підтримку журналістам інтернет-видання LB.ua, заявивши, що «наїзд» на видання є початком цензури в Інтернеті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

«Ми переконані, що тиск, який зараз чиниться на незалежні ЗМІ, є ознакою слабкості нинішнього режиму, який боїться будь-якої правди про себе», – заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він вважає, що, розпочавши з виховних розмов із блогерами, влада вирішила взяти під свій контроль незалежні Інтернет-ЗМІ. «Перевірка міліцією сайту «Лівого берега» однозначно є перевищенням службових повноважень та зловживанням владою і може тлумачитися лише як тиск на незалежні ЗМІ», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

У свою чергу, С.БОНДАРЧУК наголосив, що методи, якими діє міліція, мало чим відрізняються від тих, якими діяли ще за сталінських часів, коли під надуманими приводами або за підробними доносами «добропорядних громадян» здійснювалися політичні репресії.

«Політична цензура у будь-якій формі є неприпустимою у країні, яка декларує своє прагнення увійти до об’єднаної Європи. Без свободи висловлення думок Україна приречена стати країною «третього світу», яка плентається у хвості «старшого брата», - підкреслив С.БОНДАРЧУК, додавши: «Владі, як би вона не прагнула цього, не приховати правду про себе».

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня ТОВ "Dream Line Holding", на сервері якого розміщено Інтернет-видання LB.ua, сповістило редакцію LB.ua про те, що Головне управління з кіберзлочинності і торгівлі людьми МВС України в місті Києві просить надати "повні дані про фізичну або юридичну особу", на яку зареєстровано сайт LB.ua.

Як повідомив сайт LB.ua, свою вимогу Головне управління з кіберзлочинності і торгівлі людьми МВС України в Києві мотивує так: якийсь громадянин КЛИМОВ В.М. звернувся в міліцію щодо розміщення "на ресурсі LB.ua світової інформаційної мережі загального доступу Інтернет текстових повідомлень, які містять нецензурні висловлювання".

Редакція LB.ua переконана, що «обурення громадянина КЛИМОВА В.М. з приводу «нецензурних висловлювань» – це лише привід, причому досить спірний з правової точки зору. Прикриваючись зверненням людини, якої в принципі ніхто не змушує читати коментарі, що містять нецензурні висловлювання, що їх залишають відвідувачі LB.ua, співробітники МВС реалізовують політичне замовлення. Суть якого – примусити замовкнути одне з провідних інформаційних інтернет-видань України».

Як сказано в повідомленні LB.ua, «такі випадки ми не раз спостерігали в країнах, в яких обмежується свобода слова. Ми безпосередньо пов`язуємо дії співробітників міліції з публікацією на наших сторінках резонансних розслідувань Соні КОШКІНОЇ, Тетяни ЧОРНОВІЛ, інших наших журналістів, що стосуються зловживань можновладців».

LB.ua вимагає від МВС дати пояснення, на яких підставах міліція чинить тиск на незалежні ЗМІ. Сайт сподівається, що правову оцінку ситуації дасть прокуратура, а також Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова.