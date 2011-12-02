Тимошенко відмовилась здати кров лікарям СІЗО

Колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відмовилась здати кров лікарям Київського СІЗО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України (ДПтС).

“Сьогодні, 2 грудня 2011 року, Ю.ТИМОШЕНКО у присутності її особистого лікаря медперсоналом Київського СІЗО було запропоновано здати кров для проведення відповідного лабораторного аналізу, як це було рекомендовано комісією МОЗ України. Однак, з причини недовіри та посилаючись на конфіденційність інформації, Ю.ТИМОШЕНКО в чергове відмовилась від здачі крові, про що подала керівництву установи відповідну письмову заяву”, - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що у свою чергу керівництво Київського СІЗО запевнило Ю.ТИМОШЕНКО, що усі дії медперсоналу установи щодо проведення обстеження її стану здоров’я та лікування проводяться в рамках діючого законодавства з охорони здоров’я та безпосередньо з обов’язковим дотриманням лікарської таємниці і конфіденційності.

За інформацією ДПтС, Ю.ТИМОШЕНКО попередили, що відмова від проходження необхідних медичних процедур може становити загрозу її здоров’ю, а також є порушенням законодавства про охорону здоров’я та порядку попереднього ув’язнення, згідно з яким медперсонал пенітенціарної установи повинен користуватися вільним доступом до інформації щодо стану здоров’я ув’язненої особи.

Як наголосили у прес-службі, наразі Ю.ТИМОШЕНКО проходить курс призначеного лікування в межах медико-санітарної частини Київського СІЗО у відповідності до результатів комісійного огляду фахівців МОЗ та ДПтС України.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яка з серпня знаходиться в СІЗО, останнім часом значно погіршився, вона не може рухатися через біль у спині.

23 листопада у прес-службі Державної пенітенціарної служби України повідомили, що того дня в одній з лікувальних установ Києва проведено інструментальне обстеження стану здоров'я Ю.ТМОШЕНКО. Зокрема, їй було зроблено магнітно-резонансну томографію, рентген, сонографію.

28 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що доручив відповідним установам забезпечити обстеження, лікування та утримання Ю.ТИМОШЕНКО на належному, європейському, рівні.

29 листопада екс-прем’єра було переведено до однієї з палат медико-санітарної частини Київського СІЗО для проходження призначеного курсу лікування.

1 грудня прес-служба Державної пенітенціарної служби України повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО отримала результати обстежень, проведених 23 листопада.

У ДПтС також додали, на підставі отриманих результатів інструментального обстеження в Київській обласній клінічній лікарні членами комісії МОЗ було підписано висновок, в якому зазначено, що загрози життю Ю.ТИМОШЕНКО немає, спостерігається певна тенденція до покращання її самопочуття, призначено відповідний курс лікування, у зв’язку з чим її переведено до медико-санітарної частини Київського СІЗО.