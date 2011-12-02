Костусєв таки подав заяву про свою відставку?

Сьогодні ввечері міський голова Одеси Олексій КОСТУСЄВ написав заяву про звільнення із займаної посади.

Про це УНІАН повідомило джерело з оточення мера, не назвавши при цьому мотивів ухвалення рішення про відставку.

За деякими даними, О.КОСТУСЄВ вирішив піти у відставку після однієї з важливих зустрічей сьогодні у Києві.

Голова Одеської облдержадміністрації і лідер обласної організації Партії регіонів Едуард МАТВІЙЧУК відмовився підтвердити або спростувати повідомлення про відставку міського голови Одеси. При цьому він заявив, що сам не має наміру балотуватися на цю посаду.

На думку одного з одеських політологів, ймовірно, найближчими днями відбудеться позачергова сесія міськради, на якій будуть вирішені оргпитання, пов`язані з відставкою мера, зокрема, можливе переобрання секретаря Одеської міськради.