Близько 100 тисяч росіян зможуть проголосувати в Україні
Буде відкрито 9 дільниць
Близько 100 тисяч громадян Росії, які мешкають в Україні, можуть взяти участь у виборах в Держдуму РФ 4 грудня.
Як передає РІА Новости, про це повідомила в суботу прес-секретар російського посольства Олена ХОМЕНКО.
Вибори депутатів Держдуми РФ відбудуться в неділю. Для росіян закордоном також буде організовано голосування. В Україні буде відкрито 9 виборчих дільниць.
"За даними Центрвиборчкому Росії, в Україні мешкають близько 100 тисяч російських громадян, які можуть взяти участь у виборах", - зазначила О.ХОМЕНКО.
За її словами, на консульському обліку посольства Росії в Україні стоять 9,5 тисячі осіб, на консульському обліку генконсульства РФ в Одесі - 9,4 тисячі людей. На обліку генконсульства РФ в Сімферополі перебувають 45 тисяч. Чисельність виборців Чорноморського флоту Росії становить 22 тисячі. На обліку консульства Росії в Харкові перебувають ще 28 тисяч осіб.
"Російських громадян, які перебувають в посольстві на консульському обліку, запрошено на вибори письмово і телефоном", - розповіла прес-секретар посольства Росії.
Також вона повідомила, що в неділю участь у виборах на першій виборчій дільниці в Києві візьме посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ.