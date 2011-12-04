Близько 100 тисяч росіян зможуть проголосувати в Україні

Близько 100 тисяч громадян Росії, які мешкають в Україні, можуть взяти участь у виборах в Держдуму РФ 4 грудня.

Як передає РІА Новости, про це повідомила в суботу прес-секретар російського посольства Олена ХОМЕНКО.

Вибори депутатів Держдуми РФ відбудуться в неділю. Для росіян закордоном також буде організовано голосування. В Україні буде відкрито 9 виборчих дільниць.

"За даними Центрвиборчкому Росії, в Україні мешкають близько 100 тисяч російських громадян, які можуть взяти участь у виборах", - зазначила О.ХОМЕНКО.

За її словами, на консульському обліку посольства Росії в Україні стоять 9,5 тисячі осіб, на консульському обліку генконсульства РФ в Одесі - 9,4 тисячі людей. На обліку генконсульства РФ в Сімферополі перебувають 45 тисяч. Чисельність виборців Чорноморського флоту Росії становить 22 тисячі. На обліку консульства Росії в Харкові перебувають ще 28 тисяч осіб.

"Російських громадян, які перебувають в посольстві на консульському обліку, запрошено на вибори письмово і телефоном", - розповіла прес-секретар посольства Росії.

Також вона повідомила, що в неділю участь у виборах на першій виборчій дільниці в Києві візьме посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ.