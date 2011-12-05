Поліція повернула двом українцям 3 млн. євро, викрадені у них у Москві

Російські поліцейські повернули двом громадянам України 3 млн. євро, які у них викрали в центрі Москви.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив черговий офіцер прес-служби Головного управління МВС по м. Москва.

«3 грудня до відділу поліції звернулися двоє чоловіків, громадян України, з Києва, які заявили, що у них на вулиці Плющиха четверо невідомих, загрожуючи словами, забрали сумку, в якій знаходилося 3 млн. євро, після чого зникли», - сказав представник прес-служби.

Він зазначив, що співробітники кримінального розшуку Москви затримали грабіжників і вилучили викрадене майно.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу РФ (грабіж), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.