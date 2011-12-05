Луценко закликав прокурорів «покаятися в церкві»

Печерський районний суд Києва сьогодні знову був змушений перенести розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА через хворобу його екс-водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, у судовому засіданні один з адвокатів Л.ПРИСТУПЛЮКА заявив, що його підзахисний як мінімум до п’ятниці буде перебувати на стаціонарному лікуванні, а сьогодні лікарі мають вирішити питання щодо того, робити йому операцію чи ні.

Коментуючи перебіг подій, Ю.ЛУЦЕНКО поклав вину за хворобу Л.ПРИСТУПЛЮКА на представників прокуратури, закликавши їх «покаятися в церкві», оскільки свого часу саме за дорученням прокуратури служба внутрішньої безпеки МВС забрала Л.ПРИСТУПЛЮКА з лікарні, не давши йому можливості пройти повний курс лікування, через що його хвороба зараз загострилася.

Наступне судове засідання має відбутися 12 грудня о 09.10.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала Л.ПРИСТУПЛЮКА, який є одним з обвинувачуваних у справі Ю.ЛУЦЕНКА, із зали засідань Печерського районного суду Києва.

За даними адвокатів, у Л.ПРИСТУПЛЮКА сталося загострення хвороби нирок.

У зв’язку з госпіталізацією Л.ПРИСТУПЛЮКА судове засідання було перенесено на 30 листопада.

30 листопада засідання у справі Ю.ЛУЦЕНКА через хворобу Л.ПРИСТУПЛЮКА знову було перенесено – вже на 5 грудня.