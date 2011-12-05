Єфремов закликає скасувати депутатські пільги

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ пропонує в державному бюджеті на 2012 рік чітко врегулювати всі питання, які пов’язані з пільгами для народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

«Наша пропозиція – давайте домовимося всі разом, що ми внесемо ті пункти, які потрібно викреслити по даним пільгам в державному бюджеті, і на цьому припинимо спекуляції», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що фракція Партії регіонів виступає за скасування пільг для депутатів і ввести таке поняття, як «кошти на забезпечення діяльності депутатів».

«А все, що стосується пільгового режиму, то це потрібно відмінити, і саме поняття зняти. І це можна системно відобразити в державному бюджеті», - сказав О.ЄФРЕМОВ.