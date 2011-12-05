Литвин сказав, завдяки кому «тримається ця Верховна Рада»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН називає «політичною катавасією» події довкола закупівлі нових комп’ютерів для ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що на одну сесію парламенту для роздруковування законопроектів необхідно 20 тонн паперу, і якщо врахувати друк, експлуатацію машин та інші витрати, то на це йде понад 400 тис. грн. коштів.

Тому, за словами В.ЛИТВИНА, пропонується перейти на електронний варіант документообігу, аби «кожен народний депутат і його доблесні помічники мали можливість ознайомитися з законопроектами».

В.ЛИТВИН висловив здивування з приводу того, що «піднялася політична катавасія» довкола питання щодо закупівлі ноутбуків. «Я розумію, що на фоні озлиднення людей вона дуже красиво виглядає», - наголосив голова ВР.

У той же час він підкреслив, що ці ноутбуки не в особисту власність народним депутатам передаються, тому дивними є заяви про те, що «він відмовляється чи щось буде брати - йому ще ніхто нічого не давав».

При цьому В.ЛИТВИН наголосив: «Тому треба набратися трохи терпіння й елементарної совісті, і в цьому питання не піднімати шум». Він також додав, що коли ухвалювалося в Комітеті ВР з питань регламенту питання щодо оновлення технічної бази ВР, то проти цього ніхто не виступав, хоча в комітеті є представники різних фракцій.

За словами спікера, йдеться не про технічне оновлення для депутатів, а про забезпечення нормальної роботи апарату ВР, бо «завдячуючи їм (йдеться про апарат – УНІАН) багато в чому тримається ця ВР розкритикована».

Як повідомлялося, згідно з "Вісником державних закупівель", Управління справами апарату Верховної Ради за результатами тендерів уклало низку угод на придбання товарів та послуг на загальну суму 8,61 млн. грн.

Зокрема, ТОВ "КПІ-Сервіс" обрано постачальником 485 ноутбуків на загальну суму 5,49 млн. грн. Кожен комп’ютер вартістю 11,3 тис грн. має встановлену пам’ять не менш як 4 Гб і діагональ монітора 23 дюйми.