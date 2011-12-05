Луганські чорнобильці звернулися до послів ЄС

Луганські чорнобильці вважають, що Україна не гідна бути в Євросоюзі.

Про це вони заявили у своєму зверненні до послів Франції, Німеччини, США, Австрії, Польщі, Бельгії, Чехії, Швейцарії і до глави Представництва ЄС в Україні Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРИ, повідомили кореспонденту УНІАН в обласній організації «Союз «Чорнобиль».

«У зв`язку з тим, що Україна вже не є демократичною країною, у ній не дотримуються права людини, просимо Вас, пане посол, щоб Ви донесли своєму уряду про ті беззаконня, які твориться в Україні, довели до відома Вашого уряду, що ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи вважають, що Україна не гідна бути в Євросоюзі, що не можна підписувати договір про асоціацію України і Євросоюзу», - зазначається, серед іншого, у зверненні.

Окрім того, чорнобильці вважають, що «значні кошти держави йдуть нібито на підготовку до чемпіонату Європи з футболу. Насправді значна частина цих коштів розкрадається», і тому вони будуть вимушені бойкотувати проведення чемпіонату Європи з футболу в Україні.

У зверненні чорнобильці наводять аналіз ситуації з їх пенсіями і виконанням рішень судів, звертаючи увагу на те, що, на їх думку, зараз в країні розпочалася справжня інформаційна війна, направлена проти ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. «Нас обвинувачують у тому, що ми не справжні ліквідатори, посвідчення у нас куплені, тим самим дискредитують нас перед населенням країни. Деякі народні депутати від Партії регіонів у парламенті пообіцяли порушити кримінальні справи проти інвалідів-чорнобильців, які одержують свої пенсії за рішеннями судів, що викликає наше глибоке обурення», - мовиться у зверненні.

Чорнобильці висловлюють сподівання, що посли та їх країни зможуть вплинути на керівництво нашої країни у відновленні демократії, дотриманні прав і свобод людини у ній.