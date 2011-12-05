Тимошенко ознайомлюють з матеріалами судових експертиз у справі ЄЕСУ

Головне слідче управління Державної податкової служби України завершує слідство у кримінальній справі за обвинуваченням Юлії ТИМОШЕНКО в організації приховування валютної виручки у сумі понад 165 млн. дол., розкрадання бюджетних коштів та ухилення від сплати податків на загальну суму більше 47 млн. грн. шляхом запровадження фінансової схеми щодо розрахунків за товарно-матеріальні цінності корпорацією «Єдині енергетичні системи України» та приховування доходів з використанням офшорних компаній.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України.

Водночас у зв’язку з тим, що Юлією ТИМОШЕНКО та її захистом заявлено клопотання про надання для ознайомлення матеріалів проведених у справі судових експертиз та враховуючи відсутність медичних протипоказань щодо проведення слідчих дій із Ю.ТИМОШЕНКО, починаючи з 5 грудня слідчі податкової міліції будуть надавати обвинуваченій у приміщенні Київського СІЗО для ознайомлення відповідні матеріали судових експертиз, поінформували у податковій службі.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що Державна податкова служба поновила розслідування у чотирьох кримінальних справах щодо діяльності корпорації ЄЕСУ, в яких фігурує Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мова йде про ті справи, які були незаконно відновлені генеральним прокурором ПШОНКОЮ всупереч ухвалі Верховного Суду від 11 листопада 2005 року. Вони стосуються подій 1996-1997 років і стосуються діяльності компанії ЄЕСУ”, - сказав він.

10 листопада ДПСУ пред’явила Ю.ТИМОШЕНКО обвинувачення у приховуванні виручки, розкраданні коштів та ухиленні від сплати податків.