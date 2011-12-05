Королевську запросили на конгрес ЄНП у Францію

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА візьме участь у XX Конгресі Європейської народної партії (ЄНП), який відбудеться в Марселі (Франція) 7-8 грудня 2011 р.

Взяти участь у Конгресі Н.КОРОЛЕВСЬКУ запросив голова ЄНП Вільфред МАРТЕНС, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Як повідомила Н.КОРОЛЕВСЬКА, вона має намір під час зустрічей з європейськими колегами обговорити політичну й економічну ситуацію в Україні, а також хід судового процесу у справі Юлії ТИМОШЕНКО. «Українське суспільство зріліше за владу. Український народ уже давно готовий жити в Європі. Я вірю: ми спроможні піднятися на рівень європейських стандартів у питаннях демократії, прав людини, умов життя, політичної культури», - сказала голова парламентського комітету.

Як наголошується на веб-сайті ЄНП, на конгресі ЄНП зробить огляд своєї політичної діяльності, розгляне проблеми економічної, фінансової і соціальної інтеграції в ЄС і детально обговорить стратегію розвитку Європи.

Довідка УНІАН. ЄНП є найбільшою і найвпливовішою політичною силою на європейському континенті. До її складу входять 74 партії з 39 країн, 17 глав країн-членів ЄС і 6 глав держав, які не є членами ЄС, 13 членів Європейської Комісії. Партія має найбільшу фракцію в Європарламенті.

У ряди ЄНП, зокрема, входять: Канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, Президент Європейської Комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, Президент Європейської Ради Герман ван РОМПЕЙ і Президент Європейського Парламенту Єжі БУЗЕК.