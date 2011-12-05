Громадські організації присудили політикам антипремії

Верховна Рада України, в якій відкрито і безкарно діють лобісти тютюнового та алкогольного бізнесу, не має права на існування і повинна бути розпущена. Про це заявив УНІАН головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва», один з ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Він повідомив, що 30 листопада 2011 року відбулося перше в історії України нагородження Антипремією для лобістів тютюнового та алкогольного бізнесу «Золота коса».

За словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, Антипремія «Золота коса 2011» визначається згідно з експертними оцінками діяльності представників влади. Визначення лобістів є оціночним. Ініціатор Антипремії «Золота коса» – Бюро журналістських розслідувань «Свідомо». Співорганізатори премії: Коаліція громадських організацій та ініціатив «За вільну від тютюнового диму Україну», громадська організація «Твереза Україна», Регіональний центр громадянського представництва «Життя» і громадянська кампанія «Форум порятунку Києва».

Як повідомив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, першу премію експерти присудили позафракційному депутату Тарасу ЧОРНОВОЛУ – «Золота коса», другу – регіоналу Анатолію КІНАХУ («Срібна коса»), третю – бютівцю Сергію ТЕРЬОХІНУ («Бронзова коса»). Також у п’ятірку увійшли Олена БОНДАРЕНКО (Партія регіонів) і Сергій ШЕВЧУК («БЮТ-Батьківщина»).

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ зазначив, що така п’ятірка «переможців» не стала несподіваною, оскільки ці люди і раніше постійно помічалися в прямій підтримці згубних звичок. «Т.ЧОРНОВІЛ і С.ТЕРЬОХІН курять самі і хочуть, щоб українці теж гинули від тютюну, активно виступали проти підвищення акцизів на тютюн і алкоголь і внесли пом’якшувальні поправки до закону, що забороняє рекламу сигарет», – зазначив громадський діяч.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ підкреслив, що подібна діяльність зводить нанівець роботу громадських організацій, спрямовану на боротьбу з курінням і зловживанням алкоголем.

«По-перше, в 2011 році алкогольні і тютюнові лобісти повністю паралізували підвищення акцизів на тютюнові вироби, пиво і міцний алкоголь. По-друге, провалили законопроект № 1014-2 про обмеження реклами пива, і зараз у нас триває тотальна реклама алкоголю», – нагадав лідер «Форуму».

Третій провал для країни, на думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, – це проходження законопроекту № 5164 про заборону реклами сигарет. «Він був сильно затягнутий, потім був ослаблений. Зараз все дійшло до того, що через 2,5 місяців після прийняття 22 вересня, закон досі не переданий на підпис голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ», – сказав він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ обурений, що лобі діє абсолютно безкарно і нахабно. «Висновок очевидний – парламент, в якому так безкарно діють тютюнові лобісти, без осуду фракцій, до яких вони входять, не має права на існування. Нічого хорошого від цього парламенту очікувати не можна. Такі люди не повинні ставати депутатами навіть сільських рад. Для алкогольних і тютюнових лобістів має бути лише одне місце – камера в СІЗО і прокурори і слідчі, які щільно працюють з ними», – вважає він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ акцентував, що проблема полягає, перш за все, в якості депутатського корпусу. «Вже кілька скликань туди потрапляють одні й ті ж люди – той же Т.ЧОРНОВІЛ, А.КІНАХ, С.ТЕРЬОХІН, С.ШЕВЧУК. Рада повинна бути розпущена, необхідні нові вибори, які проведуть нових людей, тому що будь-яке рішення цього парламенту диктується лише одним фактором – лобіюванням бізнесу самих депутатів або олігархів, які стоять за ними», – додав громадський активіст.