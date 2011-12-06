БЮТ: треба негайно погоджуватись на допомогу Канади

Фракція "БЮТ-Батьківщина" вимагає, аби влада погодилася на отримання міжнародної медичної допомоги для лідерів опозиції –Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО.

«Ми пропонуємо терміново погодитися на допомогу, яку запропонував уряд Канади», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що негайно потрібно рятувати життя Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА. «Не дай Боже, щось станеться. Пляма буде незмиваєма на репутації на віки», - додав він.