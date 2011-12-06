Кириленко відмовився від своїх слів, мовляв, був на емоціях

Фракція «БЮТ-Батьківщина» виходить з переговорів з парламентською більшістю щодо внесення до порядку денного питання про декриміналізацію статті, за якою була осуджена екс-прем’єр-міністр України Юля ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам на брифінгу лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО.

«Те, що я тут в емоціях сказав перед вами, що ми заради того, щоб врегулювати політичну кризу у країні, звільнити політичних в’язнів, готові брати на себе відповідальність, голосуючи за непопулярні речі на користь держави – ми зібралися з фракцією і фракція уважно відстежила те, що говорилося і те, що пішло по засобах масової інформації. І рішення прийнято таке: те, що говорилося тут, це ваша особиста думка, ми не довіряємо вашим колегам по парламенту і ні на які компроміси, ні на які пропозиції стосовно якоїсь спільної відповідальності в ущерб народу не підемо. Тому я офіційно заявляю свою позицію, що фракція з переговорного процесу виходить», - сказав І.КИРИЛЕНКО. Він наголосив, що фракція «БЮТ-Батьківщина» не буде вести переговори з представниками більшості стосовно тих чи інших питань з врегулювання з боку більшості соціально-економічної кризи. За словами І.КИРИЛЕНКА, між більшістю і опозицією немає розуміння, немає відчуття «того, що люди помирають у в’язниці, йде фізичне знищення».

Також він наголосив, що більшість не розуміє, що весь світ протестує проти того, що відбувається в Україні із демократичними завоюваннями. «Рішення наше остаточне. Ні на які компроміси, ні на які домовленості з тих чи інших питань, ні на які так звані торги ми йти не будемо. Трибуна може бути розблоковано тільки в тому випадку, якщо першим питанням буде поставлено на голосування створення тимчасової слідчої комісії про загибель нашого однопартійця, чорнобильця, шахтаря – та трагедія, що сталася в Донецьку. Це єдина буде наша умова, що ми розблокуємо роботу. Ні на які інші компроміси ми йти не будемо», - підкреслив І.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 грудня, голова фракції «БЮТ-Батьківщина» І.КИРИЛЕНКО заявив, що фракція готова голосувати разом з більшістю за непопулярні рішення у випадку, якщо в пакеті буде проголосовано законопроект, яким передбачається звільнення політичних в’язнів – екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА.

Він сказав, що фракція готова взяти політичну відповідальність за ухвалення непопулярних рішень. І.КИРИЛЕНКО не виключив можливості голосування фракції за бюджет на 2012 рік, за закон про ринок землі, а також за законопроект, який передбачається скасування соціальних пільг для ряду категорій населення, зокрема чорнобильців та афганців.